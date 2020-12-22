Son dakika... ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettirmek zorunda olan öğrenciler, ATA AÖF'ün 30 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği online vize sınavına katıldılar. Heyecan içinde sonuçları bekleyen öğrenciler, üniversiteden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi AÖF vize sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilecekler.