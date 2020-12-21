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Kapıcılar Kralı filmi gerçek oldu: Kapıcı olduğu apartmanda yöneticiliğe aday olacak

’te 10 yılı aşkın bir süredir aynı sitede kapıcılık yapan , buradan kendine yeni bir daire satın aldı. Yaşanan olay 'ın başrolde oynadığı filmini akıllara getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Kapıcılar Kralı filmi gerçek oldu: Kapıcı olduğu apartmanda yöneticiliğe aday olacak

merkezde yaşayan , kent merkezinde bulunan bir sitede kapıcılık yapıyordu. Üzüm, 10 yıl aynı sitede kapıcı olarak emek verdiği siteden bir daire satın aldı.

Site sakinleri, Üzüm'ün sitede yönetici olması için çalışma başlattı. Benzerliği sebebiyle bu durum akıllara 'ın başrolünde oynadığı filmini getirdi.

Ahmet Üzüm şöyle konuştu:

"2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm. Uzunca bir süredir birikim yapıyordum.

Oradan buradan kesinti yaparak birikim yaptım ve Allah'ın izniyle hamdolsun kapıcılık yaptığım sitede daire sahibi olduk. Şuan bir dairem burada mevcut, asgari ücretle çalışıyorum ve geçiniyorum

ADAYLIĞINI KOYACAK

Kapıcı Ahmet Üzüm'den oldukça memnun olduklarını dile getiren site sakinlerinden Serdar Özyeşil, çalıştığı sitede daire sahibi olması nedeni ile kendisiyle gurur duyduklarını, bu durumun örnek bir davranış olduğunu söyledi.

Özyeşil, "10 yıldır Saray sitesinde ikamet ediyoruz, kurulduğundan bu yana. Ahmet ağabeyimiz bizim aslında her şeyimiz. O da 10 yıldır site kurulduğundan beri burada kapıcılık yapıyor, asgari ücretle geçiniyor. 5 tane de çocuğu var. Hem onları okuttu hem de birikimiyle burada daire sahibi oldu.

Onun buradan daire sahibi olması bizi çok mutlu etti. Ailecek sevindik. İnşallah bir sonraki dönemde de yöneticiliğe de adaylığını koyduracağız" diye konuştu.

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