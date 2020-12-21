Kapıcılar Kralı filmi gerçek oldu: Kapıcı olduğu apartmanda yöneticiliğe aday olacak
Siirt’te 10 yılı aşkın bir süredir aynı sitede kapıcılık yapan Ahmet Üzüm, buradan kendine yeni bir daire satın aldı. Yaşanan olay Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Kapıcılar Kralı filmini akıllara getirdi.
Siirt merkezde yaşayan Ahmet Üzüm, kent merkezinde bulunan bir sitede kapıcılık yapıyordu. Üzüm, 10 yıl aynı sitede kapıcı olarak emek verdiği siteden bir daire satın aldı.
Site sakinleri, Üzüm'ün sitede yönetici olması için çalışma başlattı. Benzerliği sebebiyle bu durum akıllara Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Kapıcılar Kralı filmini getirdi.
Ahmet Üzüm şöyle konuştu:
"2010 yılında Saray sitesinde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime acaba benim de burada bir dairem olur mu diye düşündüm. Uzunca bir süredir birikim yapıyordum.
Oradan buradan kesinti yaparak birikim yaptım ve Allah'ın izniyle hamdolsun kapıcılık yaptığım sitede daire sahibi olduk. Şuan bir dairem burada mevcut, asgari ücretle çalışıyorum ve geçiniyorum
ADAYLIĞINI KOYACAK
Kapıcı Ahmet Üzüm'den oldukça memnun olduklarını dile getiren site sakinlerinden Serdar Özyeşil, çalıştığı sitede daire sahibi olması nedeni ile kendisiyle gurur duyduklarını, bu durumun örnek bir davranış olduğunu söyledi.
Özyeşil, "10 yıldır Saray sitesinde ikamet ediyoruz, kurulduğundan bu yana. Ahmet ağabeyimiz bizim aslında her şeyimiz. O da 10 yıldır site kurulduğundan beri burada kapıcılık yapıyor, asgari ücretle geçiniyor. 5 tane de çocuğu var. Hem onları okuttu hem de birikimiyle burada daire sahibi oldu.