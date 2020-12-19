Son dakika: Başkan Erdoğan Üsküdar'da fırına uğradı! Vatandaşlarla sohbet etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan, bugün Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.
Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da fırına uğradı.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, yol üstünde bir fırına uğrayarak alışveriş yaptı. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla da sohbet etti.
Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.