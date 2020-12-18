KYK yurt yönetim memuru alımı için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 36 şehire 500 yurt yönetim memuru alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyordu. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru şartları ve tarih belli oldu. Peki, 2020 KYK yurt yönetim memuru başvuru ne zaman? KYK memur alımı şartları nedir? İşte cevaplar...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.