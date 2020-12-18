DEPREMZEDEYİ ZİYARET EDEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL HAREKET

Türkiye, İzmir depreminin yaralarını sararken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandal bir harekete imza attı. Bir depremzedeyi hastanede ziyaret eden CHP'li Özel, ellerini arkaya bağlayarak takındığı tavır sosyal medyada gündem oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un hastalara karşı yaklaşımı ile CHP'li Özgür Özel'in ellerini arkadan bağladığı fotoğrafı yorumlayan vatandaşlar, Özel'e büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Özgür Özel'e insanlık dersi şart" ifadelerini kullandı.

'KOBANİ OLAYLARI' OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN&NBSP;HDP'LİLERE DESTEK!

HDP'nin yaptığı sokak çağrısından sonra çıkan 'Kobani olayları'na ilişkin başlatılan operasyonlarda HDP'li isimler gözaltına alındı. HDP'ye, gizli seçim ortağı CHP'den tam destek geldi. Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak dayanışma mesajı verirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise skandal ifadelerle gözaltıları eleştirdi. HDP'ye sahip çıkan Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıldığını dile getiren Özel, Bilgen'in bu olaylarla ilgili bir soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığını ve serbest bırakıldığını anlattı. Özgür Özel, 2017 yılında Anayasa Mahkemesinin Bilgen'in tutukluluğunu haksız bulduğunu ifade etti.

Özgür Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin, AKP ve MHP için kendileri için elverişli bir gündemin içerisine çekilebilir diye düşünüyorlar. Sırrı Süreyya Önder tutuklandığında bu iddialar kendisine soruldu. Bu iddialara kendisi savunma yaptı, bundan dolayı ceza almadı ve zaten dışarıya da çıktı. Eğer bundan dolayı ceza almadıysa zaten bitmiş. Yattığı ceza bununla ilgiliyse neden bir daha götürüyorsunuz."