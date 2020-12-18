4 yerli aşıdan müjdeli haber! 500 Türk bilim insanı bir araya geldi

DÜNYAYA ÖRNEK AŞILAMA KAMPANYASI YAPACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı son toplantıyla ilgili bilgi verdi. Bilim Kurulu üyelerinin hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesinde önemli katkı sağladığına dikkat çeken Koca şunları söyledi: "Bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelindi, Faz II çalışmalarına hazırlanılmakta.

Ancak öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirilmiştir. Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (Pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmekte. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmekte. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir."

16 Aralık 2020 tarihinin Türkiye'nin bağışıklama başarısı açısından çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Koca "DSÖ Avrupa Bölgesi'nin resmi kurulu olan Bölgesel Doğrulama Komitesi tarafından 2017-2019 arasında kızamıkçık virüsü dolaşımının üç yıl art arda kesilmesi nedeniyle Türkiye'de kızamıkçığın tamamen yok edilmiş olduğu beyan edilmiş, bu nedenle kutladıklarını ve ilgili sertifikanın önümüzdeki haftalarda gönderileceği ifade edilmiştir.