YÖK Başkanı Yekta Saraç: Üniversiteler için çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteler hakkında "Neredeyse fuhuş evleri" diyerek büyük bir skandala imza atan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Saraç "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." dedi.



Sosyal Medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın mesajları şöyle;

1-Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır.

2. Bilindiği üzere akademisyenlerle ilgili disiplin işlemleri kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılabilmekte ve yürütülebilmektedir.

3. Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez.

4- Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz.