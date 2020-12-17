VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversite eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM bursu ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmu��tu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.