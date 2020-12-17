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Son dakika | TSK Azerbaycan'da göreve başladı! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... (MSB), işgalinden kurtarılan Karabağ'da mayınlı arazilerin temizliği için bağlı Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personelin 'da göreve başladığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika | TSK Azerbaycan'da göreve başladı! İşte ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca ve fedakarca bir mücadeleyle Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ÖMAT timlerinde görevli 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olmak ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan'a intikal ederek göreve başladığı kaydedildi.

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