Son dakika: EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 ÖSYM EKPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 15 Kasım'da gerçekleştirilen EKPSS sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Sınav takvimine göre sonuçların açıklanma tarihi olarak 17 Aralık işaret edilmişti. Bu gelişmelerin ardından EKPSS adaylarının gözleri ÖSYM'ye çevrildi. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 ÖSYM EKPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
Son dakika... EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ilişkin Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 ÖSYM EKPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...
EKPSS SONUÇLARI SAAT AÇIKLANACAK?
2020 EKPSS sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki sınavların sonuçlarına bakacak olursak, bu sınavın sonuçlarının da öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS SINAVINDA ADAYLARA HANGİ DERSTEN NE KADAR SORU SORULDU?
EKPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek alanından toplamda 60 soru yöneltildi. Genel Yetenek Testi'nde 15 Türkçe ve 15 Matematik sorusu yöneltildi
Genel Kültür Testi'nde ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 soru, Temel Yurttaşlık Bilgisi'nde 6 soru, Temel Kültür ve Medeniyetleri'nden 3 soru, Türkiye Coğrafyası 5 soru, ve son olarak Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular'dan adaylara 6 soru yöneltildi.
TERCİH VE YERLEŞTİRME
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.