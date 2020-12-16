Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında flaş talep
Son dakika haberleri... Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında flaş gelişme. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.
İLK OLARAK İSTİNAF BAŞVURUSU YAPTI
Katil Arduç aldığı müebbet hapis cezasına karşı ilk olarak "eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle istinaf başvurusu yaptı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 19 Haziran'da verdiği kararda, Ceren'in katili Özgür Arduç'un Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasının hukuka uygun olduğuna görüşüyle başvuruyu reddetti.
KATİL ZANLISI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı.
Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.
YARALI POLİSLER KAÇMASINA ENGEL OLMUŞ
Polis, izini sürdüğü katil zanlısı Özgür Arduç'u 4 Aralık'ta, esnafın ihbarıyla otogar yakınlarında, Altınordu ilçesi Yenimahalle'de yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen Arduç'u polis ekipleri yakaladı. Bu sırada çevredekiler, büyük tepki gösterdikleri katil zanlısını linç etmeye kalkıştı.
Öfkeli kalabalığa güçlükle engel olan polisler, kelepçe takmayarak, üzeri aranmadan, katil zanlısını hızla ekip otosuna bindirdi. Arduç'un, yakalandığı noktadan uzaklaştırılıp, emniyete götürüldüğü sırada, bir anda belinden çıkardığı bıçakla yanında ve ön koltukta oturan 2 polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı.
Polislerin yaralı halde hemen müdahale edip, Arduç'un kaçmasına engel olduğu öğrenildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle Özgür Arduç'un, aynı aracın kafesli olan bagaj kısmına koyularak, emniyete götürüldüğü belirtildi. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 2 polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.