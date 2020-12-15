Haydarpaşa Garı'nda tarihe ışık tutan kazı! M.Ö. 7. YY'a ait...

M.Ö 7. YY'DAN KALAN...

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, kazıda görev yapan arkeologlar, "Kiliseye benzemeyen, tek apsidal formu olan, içinde toplu mezarların olduğu bugüne kadar bilinen başka bir yapı kompleksi yok. Henüz bir tanımlama yapamıyoruz. Zemini oldukça düzgün ince işçilikle döşenmiş mermer bloklarla kaplı. Mermerlerin altında mezar odası tespit ettik. Etrafında toplu mezarlar da bulduk. Tüm bunlar buranın kutsal olduğunu, dini bir amaçla kullanıldığını bize düşündürüyor. Kazı çalışmaları derinleştikçe gizemin çözüleceğini düşünüyoruz" diyor.