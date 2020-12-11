Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte o bölgeler

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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