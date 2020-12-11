11 Aralık 2020, Cuma
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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte o bölgeler

Genel Müdürülüğü, başta ve olmak üzere birçok bölge için uyarıda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada, birçok ilde kuvvetleri rüzgarlar nedeniyle günlük hayatın olumsuz etkileneceği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte o bölgeler

ve çevreleri ile Marmara'nın güneyi, , , 'nun güney ve batısında yarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saaat) esmesi beklenen rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini göstereceği öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların da gece yarısından itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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