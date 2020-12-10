10 Aralık 2020, Perşembe
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Van'da 2 terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü kapsamlı çalışmayla ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı her geçen gün artıyor. Van'da 2 terörist daha jandarma ekiplerine teslim oldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Van'da 2 terörist daha teslim oldu

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 2015'te Mersin'de ve 2014'te Van'da terör örgütüne katılan 2 teröristin ikna edilerek teslim olmaları sağlandı.

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