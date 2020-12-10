AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kovid-19'a nasıl yakalandığını anlattı

Şimdi neredeyse Kayseri'de 150- 200 kadar yoğun bakımda, bir kısmı entübe olan vatandaşımız var. Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil. Entübe olanlar zaten dayanamadığı için o acıya, boğazdan hortum ciğere kadar sallanıyor. Aklı başına geldiğinde onları çekip atmak istiyor, bundan dolayı da uyutuyorlar. Hiçbir şeyden haberi yok vaziyette, doktorlar ciğerlerini beslemeye devam ediyor. Bunlar peki hasta insanlar mı, yaşlı insanlar mı, tansiyonu veya şekeri olup da ya da nefes darlığı olup da böyle bir sıkıntısı olan insanlar mı? Hayır. Hiç alakası yok. Çok sağlam, sağlıklı insanlar. İşin garip tarafı kimde, nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.