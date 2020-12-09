Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2’si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
GÜNDEM DHA
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SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İlçeye bağlı Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Aile bireylerinden M.A., Y.G., B.A. ve S.A. gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bu arada, Ören Yenimahalle'de yaşayan Y.B. de aynı şikayetten hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.