Van'da PKK'nın mühimmatları ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Van'da yaptıları terör operasyonun PKK'lıların mühimmatlarını ele geçtirdi. Valilikten yapılan açıklamada, sığınak ve barınakların tespit edildiği belirtildi.
GÜNDEM AA
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Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.