09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van'da PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

Van'da PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'da yaptıları terör operasyonun PKK'lıların mühimmatlarını ele geçtirdi. Valilikten yapılan açıklamada, sığınak ve barınakların tespit edildiği belirtildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 09.12.2020
ABONE OL
Van'da PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA