Rusya’da korkunç olay! 24 yaşındaki kadın şarjdaki telefonu küvete düşürerek feci şekilde can verdi
Arkhangelsk şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Olesya Semenova banyoda telefonunu kullanmak istedi. Telefonunu banyo prizine takan kadın küvetteyken telefona uzanmak istedi sonrasında küvete düşen telefon genç kızın sonu oldu.
Rusya'nın Arkhangelsk şehri 24 yaşında hayatını baharında banyo küvetinde feci şekilde can veren Olesya isimli genç kadını konuşuyor. Şarj Olurken Akıllı Telefonunu Küvete Düşüren Rus Kadın elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Etkileyici olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Rus yetkililer telefon merakı nedeniyle benzer vakaların artması nedeniyle yeni önlemler alarak uyarılar yayınlamaya başladı.
Henüz 24 yaşında olduğu belirlenen ve küvette bulunduğu sırada akıllı telefonunu şarjda iken kullanan kadın, iphone marka telefonu küvete düşürmesinin ardından yüksek voltajlı bir elektrik akımına kapıldı. Feci şekilde can veren genç kadını ev arkadaşı öldükten çok sonra buldu. Rusya'da banyo ve tuvaletlerde telefon kullanımıyla ilgili uyarılar yayınlanmaya başlandı.
"ÇIĞLIK ATTIM, NEFES ALMIYORDU"
Olesya Semenova, Arkhangelsk şehrindeki evinde ev arkadaşı tarafından banyoda bulundu. Olesya'nın ev arkadaşı olduğu öğrenilen Daria isimli bir başka kadın, onu bulduğunda çığlık attığını, kendisini salladığını fakat nefes almadığını ve hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.
"ONA DOKUNDUĞUMDA ELEKTRİK ÇARPTI"
Ev arkadaşını o halde can vermiş şekilde gördüğünde oldukça korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Daria, arkadaşına dokunduğunda kendisini de elektrik çarptığını aktardı ve bunun üzerine suyun içindeki akıllı telefonunu fark ettiğini belirtti. Olesya'nın cesediyle karşılaştığında suda bulunan telefonun halen şarjda olduğunu da ifadesine ekledi.
SAĞLIK EKİBİ GELDİ, OTOPSİSİ YAPILDI
Sağlık görevlileri ise bir giyim mağazasında çalışan Semenova'nın gerekli adli işlemlerin ardından yapılan otopsisini Rusya kamuoyuna açıkladı. Buna göre yetkililer banyoda elektrik akımı nedeniyle öldüğünü ve telefonun şarj bağlantısı sırasında suya düştüğünü doğruladı.