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Rusya’da korkunç olay! 24 yaşındaki kadın şarjdaki telefonu küvete düşürerek feci şekilde can verdi

Arkhangelsk şehrinde yaşayan 24 yaşındaki banyoda telefonunu kullanmak istedi. Telefonunu banyo prizine takan kadın küvetteyken telefona uzanmak istedi sonrasında küvete düşen genç kızın sonu oldu.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Rusya’da korkunç olay! 24 yaşındaki kadın şarjdaki telefonu küvete düşürerek feci şekilde can verdi

'nın Arkhangelsk şehri 24 yaşında hayatını baharında banyo küvetinde feci şekilde can veren Olesya isimli genç kadını konuşuyor. Olurken Küvete Düşüren Rus Kadın elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Etkileyici olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Rus yetkililer merakı nedeniyle benzer vakaların artması nedeniyle yeni önlemler alarak uyarılar yayınlamaya başladı.

Henüz 24 yaşında olduğu belirlenen ve küvette bulunduğu sırada akıllı telefonunu şarjda iken kullanan kadın, iphone marka telefonu küvete düşürmesinin ardından yüksek voltajlı bir elektrik akımına kapıldı. Feci şekilde can veren genç kadını ev arkadaşı öldükten çok sonra buldu. Rusya'da banyo ve tuvaletlerde telefon kullanımıyla ilgili uyarılar yayınlanmaya başlandı.

"ÇIĞLIK ATTIM, NEFES ALMIYORDU"

, Arkhangelsk şehrindeki evinde ev arkadaşı tarafından banyoda bulundu. Olesya'nın ev arkadaşı olduğu öğrenilen Daria isimli bir başka kadın, onu bulduğunda çığlık attığını, kendisini salladığını fakat nefes almadığını ve hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.

"ONA DOKUNDUĞUMDA ELEKTRİK ÇARPTI"

Ev arkadaşını o halde can vermiş şekilde gördüğünde oldukça korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Daria, arkadaşına dokunduğunda kendisini de elektrik çarptığını aktardı ve bunun üzerine suyun içindeki akıllı telefonunu fark ettiğini belirtti. Olesya'nın cesediyle karşılaştığında suda bulunan telefonun halen şarjda olduğunu da ifadesine ekledi.

SAĞLIK EKİBİ GELDİ, OTOPSİSİ YAPILDI

Sağlık görevlileri ise bir giyim mağazasında çalışan Semenova'nın gerekli adli işlemlerin ardından yapılan otopsisini Rusya kamuoyuna açıkladı. Buna göre yetkililer banyoda elektrik akımı nedeniyle öldüğünü ve telefonun şarj bağlantısı sırasında suya düştüğünü doğruladı.

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