08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

MSB duyurdu: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen 1 ton ağırlığındaki bombanın, Keşif ve İmha () Timi tarafından imha edildiğini açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
MSB duyurdu: El-Bab'da yerin altında tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti" denildi.






A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA