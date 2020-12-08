Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman bitiyor? CTE 400 memur alımı başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 9-5'inci dereceli kadrolara 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere toplam 400 idare memuru alınacak. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 27 Kasım'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, CTE 400 idare memuru alımı son gün ne zaman? 2020 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

CTE 400 MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuuları 27 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.