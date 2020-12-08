CHP'li İBB’den İstanbullulara metrobüs zulmü!

Cevizlibağ'da metrobüsü kullanan Fatih Tunç, "Seferler artırılsın" diyor. İşe gitmek için metrobüs ve tramvay kullanan Kenan Batur, "Mağdur oluyoruz. Bir çözüm bekliyoruz" diye tepkisini dile getiriyor. Öte yandan İstanbul Esenyurt'ta pazar akşamı kısıtlama olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza kesildi. Şahısların polisi "Cenazemiz vardı, bu y��zden toplandık" diye kandırmaya çalışması bu kadarına da 'pes' dedirtti.