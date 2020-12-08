Burs kazananlar dikkat! KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs miktarı ne kadar?

KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler 7 Aralık itibarıyla burs kazanıp kazanamadığını öğrendiler. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname süreci başladı. Taahhütname onayı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs miktarı ne kadar? Burslar ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.