Burs kazananlar dikkat! KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs miktarı ne kadar?
KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci için taahhütname süreci başladı. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin burslarını onaylatmaları gerekiyor. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciler burs ya da kredi imkanından faydalanamayacak. Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs miktarı ne kadar? Burslar ne zaman yatacak? İşte KYK burs hakkında merak edilenler...
KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Heyecanla sonuçları bekleyen öğrenciler 7 Aralık itibarıyla burs kazanıp kazanamadığını öğrendiler. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname süreci başladı. Taahhütname onayı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs miktarı ne kadar? Burslar ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR? (e-DEVLET)
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kredi Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri sekmesine gelin. "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin karşısına çıkan taahhütname ekranında öğrencilere burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan önemli bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin onay vermeden önce bu metni dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor.
Yapılan onay işleminin ardından başka bir işleme gerek kalmayacak ve öğrenciler ödeme gününde KYK burs/kredi ödemelerini alabilecekler.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler (anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle) burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.
BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.
Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden "e-Devlet şifresi" temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.
Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.