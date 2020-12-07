KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Puan hesaplama...
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2020 yılına ilişkin KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Lise mezunlarına yönelik gerçekleştirilen sınavın sonuçları için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava katılan ortaöğretim adayları sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde bazı sınav sonuçlarının erken açıklandığı görüldü. Ancak 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.