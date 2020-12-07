KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava katılan ortaöğretim adayları sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS sonuçları erken açıklanır mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde bazı sınav sonuçlarının erken açıklandığı görüldü. Ancak 2020 KPSS ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.