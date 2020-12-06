Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: İkili meselelerde başkalarından medet ummayın
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Yunanistan'a sert tepki gösterildi.Açıklamada "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerde başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan'ın askeri konularda diyalog kanalını kapalı tutmasının ardından sert bir açıklama yapıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bu konuda çıkan haberler gerçek dışıdır. Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve Doğu Akdeniz'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir.
Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri'nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır.
İŞBİRLİĞİ VE DİYALOG ÇAĞRISI
Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir.