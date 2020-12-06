06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: İkili meselelerde başkalarından medet ummayın

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: İkili meselelerde başkalarından medet ummayın

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 'a sert tepki gösterildi.Açıklamada "Yunanistan ile ikili meselelerde başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki: İkili meselelerde başkalarından medet ummayın

Dışişleri Bakanlığı tarafından 'ın askeri konularda diyalog kanalını kapalı tutmasının ardından sert bir açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bu konuda çıkan haberler gerçek dışıdır. Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı "11 NAVTEX" ve "12 NOTAM" ile Ege ve 'de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir.

Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, Genel Sekreteri'nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır.

İŞBİRLİĞİ VE DİYALOG ÇAĞRISI

Yunanistan ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA