Sahte indirimdeki oyun ortaya çıktı! İşte o firmalar

Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında, şirketlerin indirim sağlamış gibi reklam yapması, buna rağmen aynı fiyattan, hatta daha yüksek fiyattan ürün satmış olması geldi. Tüketiciler, ürünlerin içeriği ile ilgili de şikâyetlerde bulunurken Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, şikayetleri incelemeye aldı. Salı günü yapılacak toplantıda kurul gelen savunmalar inceleyecek. Çok sayıda e-ticaret firması hakkında şikâyette bulunulması nedeniyle tüm dosyaların görüşülmesinin bu toplantıda yetişemeyeceği ve daha sonraya da sarkabileceği ifade edilirken, savunmalar incelendikten sonra e-ticaret firmalarına ceza kesilecek.