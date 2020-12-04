TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Fransa Ulusal Meclisi'ne Dağlık Karabağ tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı yazılı açıklamada Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısında bulunan kararı onaylamasına tepki gösterdi. Devlet olarak tanınmanın bu kadar kolay olması durumunda devlet olmaktan çıkmanın da böyle kolay olması gerektiğine işaret eden Şentop, "Fransa Milli Meclisi, parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir. Bir devlet veya bir kurum, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopar, sadece temelsiz hisler ile kararlar verirse oyun dışı kalır; sözü ve kararı ciddiye alınmaz hale gelir. Kişinin hukuki ehliyeti ile gerçekliğin farkında olması arasında bir ilişki vardır. Gerçeklik konusunda farkındalık belli ölçüde azaldığı takdirde hukuki bakımdan ehliyet kaybı ortaya çıkar. Siyasetçilerin söz ve kararlarıyla gerçeklik arasındaki ilişki de böyledir: Gerçeklikten kopuş siyasi ehliyeti tartışmalı kılar."



Şentop şöyle devam etti:



"Fransa'nın çok gürültü çıkartmasına rağmen uluslararası alanda gittikçe etkisizleşmesi bu gerçeklikten kopuk tutumlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir. Fransa hükümetinin de uluslararası hukuka göre, Azerbaycan'a ait olduğunu ikrar ve kabul ettiği toprakları bağımsız bir devlet olarak tanıma kararı alan parlamenterler ancak birer komedyen olarak iş görebilir. Fransa hükümetini ciddiyete davet ediyor, Fransız halkının aklı selimine güveniyoruz; bu absürt kararı kaale almayacaklarına inanıyoruz."