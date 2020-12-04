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Son dakika | MSB açıkladı: 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...: Huzur ve güven ortamını bozmak için bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /’li terörist, başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika | MSB açıkladı: 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk komandolarının başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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