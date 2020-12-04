Son dakika | MSB açıkladı: 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM DHA
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Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk komandolarının başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.