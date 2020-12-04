KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için kredi ve burs veriliyor. Kredi ve burs imkanından faydalanmak isteyen yükseköğretim öğrencileri 25 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...

2020 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih için resmi açıklama gelmedi. Ancak, bir önceki dönemde başvurular 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkacak olursak, 8 Kasım'da sona eren 2020 yılı burs başvurularının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.