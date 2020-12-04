Bakanlık açıklama yaptı: Yıldırım operasyonlarında 148 terörist etkisiz hale getirildi





Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Uyuşturucuyla mücadele 15 bin 290 operasyonda 21 bin 240 kişi gözaltına alındı ve bin 495'i ise tutuklandı. 5 ton 712 kg esrar, 371 kg skunk, 1 ton 413 kg eroin, 25 kg kokain, 95 kg afyon, 51 kg bonzai, 1 milyon 109 bin 592 ectasy yakalandı." açıklamasında bulundu.

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