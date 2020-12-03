Bursa'da kadın kucağındaki bebekle 20 köpeğin saldırısına uğradı

Evden annesine gitmek için çıktığını ifade eden Bilge Bircan Bingöl, "Mahallemizde çok fazla başı boş köpek var, defalarca müracaat etmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Ben kucağımda çocuğumla yürürken caddenin ortasında birden 20 tköpeğin saldırısına uğradım. 20 tane köpekle başı çıkmak mümkün değil.