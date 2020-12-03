Akraba ziyareti yasaklandı mı? Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çalışmalar sürüyor. Türkiye'de artan vaka sayısı nedeniyle önlemler artırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tedbirleri açıkladı. Yeni tedbirlerin yanı sıra 'misafir' detayı da gündeme geldi. Peki, akraba ziyareti yasak mı? Eve misafir almak yasaklandı mı? İşte haberin detayları...

MİSAFİR KABUL ETMEK YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, 'misafir' ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması gerektiği değerlendirilmektedir."