Tunca Nehri kıyısında yürüyüş yoluna aydınlatma direkleri dikilmesine çevrecilerden tepki

Hangi amaçla bu 150'ye yakın direk buraya dikildi. Burası bir kıyı doğal ortam bir habitat var burada bizim dışımızda da canlılar var. Böceği, kelebeği var, bitkisi var. Böyle bir projenin buraya yapılması son derece yanlış, bu kadar bir alanı aydınlatmak için 150 tane direğin hiçbir anlamı yok" dedi.