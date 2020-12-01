Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 8 engellinin istihdam edilmesi gerekiyor. Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor.

HER ENGELLİ ÇALIŞAN İÇİN AYLIK 851 LİRA DESTEK

Edinilen bilgilere göre yılın ilk altı aylık döneminde korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 805 lira destek sağlayan Bakanlık, toplam 222 milyon 491 bin lira ödenek aktarımında bulundu.