İŞTE KABİNENİN DEĞERLENDİRECEĞİ YASAKLAR;

Hafta içi sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı bakanlar kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Kabine toplantısında yeni tedbirlerin alınacağını vurgularken şunları söyledi:

Vaka sayısının arttığı Edirne, Hatay İstanbul gibi illerde kademeli olarak seyahat kısıtlamasının gelmesi beklenmekte. Eğer son alınan kararların ardından trendde bir düşüş olmadıysa tam kapatmalı bir kısıtlamanın gelmesi muhtemel. Nisan ve Mayıs aylarında uygulanan bir tam gün boyunca sokağa çıkılmasına müsaade edilmeyebilir. 65 yaş üstü en büyük risk grubunu oluştuyor. Onların 3 saatlik kısıtlamasında da azaltılmaya gidilebileceği düşünülüyor.