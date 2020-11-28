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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı

'te operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 433 gram uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve iki tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 28.11.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 433 gram uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve iki tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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