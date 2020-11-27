Bitlis'teki terör operasyonunda top mühimmatı ele geçirildi

Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile top mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar, yapılan incelemenin ardından imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım- 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzm. J. VI. Kad. Çvş. Eyüp Fidan 2020-160' operasyonu düzenledi.

Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde her biri 3 kilo ağırlığında olan amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 2 baska düzenekli el yapamı patayıcı ile 105 milimetrelik top mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olay yerinde imha edildi.

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