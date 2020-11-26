Bakan Ersoy açıkladı! 15 milyonluk dev destek: Başvurular başladı

Dünya genelinde turizm yüzde 80 daraldı. Yunanistan ve İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatıyor. Türkiye sie yüzde 70 daralmayla kapatıyor. 15 milyon turist sayısı ve 11 milyar dolar turizm geliri ile kapatıyoruz.