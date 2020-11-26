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Bakan Ersoy açıkladı! 15 milyonluk dev destek: Başvurular başladı

Son dakika haberine göre... Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yerli film gösterim desteği adı altında, salonlarına 15 milyonluk paketi hazırladık. Başvurular başladı." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Bakan Ersoy açıkladı! 15 milyonluk dev destek: Başvurular başladı

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan salonları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 15 milyonluk paketine başvuruların başladığını söyledi.

İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları

"AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız.

Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı.

Dünya genelinde turizm yüzde 80 daraldı. ve yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatıyor. sie yüzde 70 daralmayla kapatıyor. 15 milyon turist sayısı ve 11 milyar dolar turizm geliri ile kapatıyoruz.

Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız.

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