Bakan Ersoy açıkladı! 15 milyonluk dev destek: Başvurular başladı
Son dakika haberine göre... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sinema salonları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Ersoy 15 milyonluk destek paketine başvuruların başladığını söyledi.
İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları
"AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız.
Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı.
Dünya genelinde turizm yüzde 80 daraldı. Yunanistan ve İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatıyor. Türkiye sie yüzde 70 daralmayla kapatıyor. 15 milyon turist sayısı ve 11 milyar dolar turizm geliri ile kapatıyoruz.
Karahantepe'de, kesin teyidi almadık ama muhtemelen (Göbeklitepe'den) daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız.
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