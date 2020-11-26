26 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi, pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "Türkiye, yaygın filyasyon yapılması, vakaların hızlı tespiti, ülke genelinde standart tedavi protokollerinin uygulanması, erken tedaviye başlanması, evde izole edilen hastalara ilaç temini ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz gerçekleştirilmesi yönünden dünyada fark yaratan bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür." dedi.

Bakan Fahrettin Koca, "(Kovid-19 testi) Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Koca, "Test kapasitemizin geldiği nokta ve test politikamızın revizyonu, Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir." açıklamasını paylaştı.