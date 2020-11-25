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Vali Yerlikaya'dan İstanbul açıklaması! Koronavirüs çalışmaları sürüyor

, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı hakkında bilgi verdi. , İstanbul'da salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2020
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Vali Yerlikaya'dan İstanbul açıklaması! Koronavirüs çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında video konferans yöntemiyle İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

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