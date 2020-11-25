ÖSYM YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı ne zaman?

YKS konuları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) hazırlıkları sürüyor. Yeni dönemde gerçekleştirilecek YKS için çalışmalarına devam eden öğrenciler, sınavda hangi konuların çıkacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınav tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

2021 YKS TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Bu nedenle önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek YKS'nin tarihi de henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlarda olduğu gibi 2021 yılı YKS oturumlarının da haziran ayı gibi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2021 YKS KONULARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 YKS konuları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullandı.