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Antalya'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 4 işçi yaralandı

Muratpaşa ilçesinde yapımı süren binanın ikinci katına beton harcı dökülürken kalıbın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Antalya'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 4 işçi yaralandı

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katına beton döküldüğü sırada, çakılı kalıpta çökme meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında molozların ve dökülen betonun altında kalan 4 işçi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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