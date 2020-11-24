BELTUR A.Ş'de ‘30 milyonluk usulsüzlük ortaya çıkmasın’ diye ilginç atamalar yapıldı

"GENEL SEKRETERİN İMZASI BULUNUYOR'

"Başkan danışmanı olan Ertan Yıldız'ın talimatı ve referansı ile Şenil Avcı sadece BELTUR yönetim kuruluna değil aynı zamanda İBB bünyesinde oluşturulan koordinatörlük görevine de getirildi. Bununla birlikte kamu zararı da aynı zamanda oluşturuluyor. Yapılan işlemlerin hiçbiri hukuki değil. Yaptırılan tek iş olan firmalarla anlaşma işinde de Ertan Yıldız'ın talimatı Murat Yazıcı'nın onayı ile 30 milyon TL'nin üstünde vurgun yaptılar. Şenil Avcı, Güçlü Şeneler ve Alper Kolıkısa'ya para bulan İBB yönetimi BELTUR'da 6 ay boyunca devam edeceğini açıkladığı bir sisteme geçti. Şirketi batma noktasına getiren bu zihniyet her ay personeli 15 gün ücretsiz izne çıkarma kararı aldı. Bu şekilde çalışanların maaşlarının yarısı da kesintiye uğruyor. Aynı zamanda personeli BELTUR'da çalıştıramadığı için Mezarlıklar Müdürlüğü'ne görevlendiriyor. Personelin maaşına kafayı takan İBB yönetimi, Şeneler, Avcı ve Kolukısa'ya para akıtmanın haricinde şirket bünyesinde 2 ekstra Genel Müdür Yardımcısı, 1 Genel Müdür ve 2 müdür alımı yaptı. Bu isimler ise Selçuk Ocak, Fatih Rüstem Çınar ve Aralık ayında işe başlayacak olan Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Yani parayı belirli isimlere akıtırken personel ise mağdur ediliyor"

'TAŞKIN'I ERTAN YILDIZ GÖREVDEN ALDI'

Üst düzey yetkili; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte iş yaptığı Serdal Taşkın'ın İBB Kültür A.Ş'nin başından alınmasındaki isimlerin de Ertan Yıldız, Yiğit Duman, Murat Ongun ve Fatih Keleş olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:

"Serdal Taşkın'ın, Beylikdüzü'nde sahibi olduğu Elapro adlı ajans şirketinin diğer ortağı FETÖ'nün medya organlarından BUGÜN TV'nin yöneticisi Cengiz Özkarabekir'di. Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 50 milyon TL'nin üzerinde birlikte iş yaptılar. İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Serdal Taşkın Kültür A.Ş'nin başına getirildi. İBB Başkanının en sevdiği isimlerden biri olmasına rağmen geçen haftalarda istifa etti. Daha doğrusu öyle söylendi. Ancak, şirketlerde dönen usulsüzlüklerden Ongun, Yıldız, Duman ve Keleş sebep olurken herhangi bir soruşturmada sorumlu tutulacak olanlar şirket genel müdürleri. Serdar Taşkın da belirli bir süre sonra bu 4'lüye usulsüzlükler noktasında karşı çıktı. Bu durum sonrasında Taşkın Ertan Yıldız'ın talimatı ile görevden alındı. Açıkçası şu anda İBB iştirak Genel Müdürlerinin tamamı bu dört danışmanın ağızları arasında gidip gelir.."

OKAN GEDİK, BELTUR A.Ş.'YE GENEL MÜDÜR VEKİLİ

BELTUR A.Ş'de 30 milyon TL'lik usulsüzlük iddialarının ortaya çıkmasının ardından İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Okan Gedik, BELTUR A.Ş.'ye genel müdür vekili olarak atanmıştı.

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