Türkiye üs olacak! Ülkeler sıraya girdi

Malezya ve Endonezya İşkonseyi Başkan Yardımcısı olarak bu ülkelerle birçok toplantı yaptığını söyleyen Tokel, "Bugüne kadar bu ülkeler ortak proje yapmamışlar. Siyasi ya da ekonomik nedenleri var. Ama şimdilerde işbirliği fikri güçleniyor. Pakistan her aşamada Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu söylüyor. Malezya'nın bizimle ilişkileri çok iyi, yatırım yapmayı düşünüyor" diye konuştu.