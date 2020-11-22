Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Gemiler her şartta faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. Deniz Kuvvetlerimize bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü hava durumunda ve her şartta keşif-karakol ve sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.



Paylaşılan görüntüde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiyle denizdeki dalgaya rağmen görevin sürdürüldüğü görüldü.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)