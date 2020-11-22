Azerbaycan Şah pilavı nasıl yapılır? Masterchef Azerbaycan Şah pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Masterchef Azerbaycan Şah pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için yarışıyor. 22 Kasım akşamı eleme gecesinde yarışmacılardan Azerbaycan Şah pilavı yapılması isteniyor. İzleyiciler ise "Azerbaycan Şah pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Azerbaycan Şah pilavı nasıl yapılır?
Azerbaycan Şah pilavı nasıl yapılır? Masterchef Azerbaycan Şah pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef yarışmasında bu akşam kardeş ülke Azerbaycan mutfağının lezzetli yemeği şah pilavının yapılması isteniyor. Birçok malzemeyi içinde bulunduran yemeğin tarifini ahaber.com.tr olarak yazımızda ele aldık. İşte, Azerbaycan Şah pilavı nasıl yapılır? Masterchef Azerbaycan Şah pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?
MALZEMELER
750 gr kuşbaşı kesilmiş kuzu eti
500 gr İran/yasemin pirinci
200 gr haşlanmış kestane veya kestane şekeri
3 adet soğan
200 gr eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
10 adet kuru kayısı
50 gr sarı üzüm
100 gr kabuksuz badem
1 yemek kaşığı safran veya zerdeçal
1 çay kaşığı limon tuzu
Hamuru İçin:
500 gr un
50 gr tereyağı
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt
Tuz
YAPILIŞI
Kestaneleri hafifçe haşlayın, kabuklarını soyun. Tavaya koyun ve bir kaşık yağ ilave edip kavurun. Kestane bulunmadığı zaman kestane şekerlerinin tatlısını kağıt havlu ile alıp ve kullanabilirsiniz.
Soğanları rendenin iri kısmı ile rendeleyin, tuz serpin. Yağ ilave edin. Rengi pembeleşene kadar kavurun. Zerdeçal'ın 1/3 çay kaşığı kadarını şimdi kullanılmak üzere ilave edin ve karıştırın.
Kuzu etini, bir bütün soğan ile hafifçe tencerede çevirin, üzerini aşacak kadar sıcak su koyun ve pişirin. Suyunu süzün, eti, kavrulmuş soğanlı karışıma ilave edin.
Üzümleri, ikiye kesilmiş kayısı ve bademleri tavaya koyun. 2 kaşık yağ ilave edin. Yağda kavurun.
Hamuru için unu ve yağı birlikte ovun, buna diğer malzemeleri ilave edin ve birlikte yoğurularak pürüzsüz, yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru biri büyük, diğeri küçük iki parçaya bölün.
Büyük parçayı pilavın pişirileceği sapsız tencerenin taban ve kenarlarını kaplayacak ölçüde açın. Kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Her tarafı çok iyi bir şekilde yağlanmış tencereye yerleştirin.
Büyük bir tencereye bol su ve tuz koyun, kaynatın. Yıkanmış pirinci içine atın, arada bir karıştırarak bol suda haşlayın, süzgece alın, süzün. Diri diri haşlanan pirinçlerin üzerine 1 kaşık zerdeçal ve limon tuzu dökün. Hafifçe karıştırın.
Hazırlanan kalıba biraz pirinç koyun, üzerine kestaneleri dizin. Yine biraz pirinç koyun, üzerine etli karışımı koyun. Kayısılı karışımı da onun üzerine ilave edin. En son yine pirinç koyun.
Hamurun küçük parçasını oklava ile kapak gibi açarak üzerine kapatın, alttan gelen hamurla birleştirin.
Önceden 180-200 dereceye ısıtılan fırında iyice kızarana kadar pişirin.