Azerbaycan Şah pilavı nasıl yapılır? Masterchef Azerbaycan Şah pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Üzümleri, ikiye kesilmiş kayısı ve bademleri tavaya koyun. 2 kaşık yağ ilave edin. Yağda kavurun.

Hamuru için unu ve yağı birlikte ovun, buna diğer malzemeleri ilave edin ve birlikte yoğurularak pürüzsüz, yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru biri büyük, diğeri küçük iki parçaya bölün.



Büyük parçayı pilavın pişirileceği sapsız tencerenin taban ve kenarlarını kaplayacak ölçüde açın. Kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Her tarafı çok iyi bir şekilde yağlanmış tencereye yerleştirin.