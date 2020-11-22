Antalya'da 22 gündür kayıp olan lise öğrencisi bulundu!

ANNE: "KAVGALARIMIZ OLDU AMA"

Annesinin kadın kuaförü, babasının ise inşaat işçisi olduğunu belirten B.A'nın annesi Mehtap A. "İki çocuğumdan biri olan kızım henüz lise 1. sınıf öğrencisi. Kızımla tartışmalarımız olurdu. Ancak öyle büyütülecek durumlar değildi.

Bu kızımın ilk defa ortadan kayboluşu değil. Mart ayında evi terk etti. Polise başvurduk. Kısa süre sonra bulundu. Ekim'de tekrar yok oldu. Bu kez Ekim'in sonunda onu kendi çabalarımla ben buldum" dedi.