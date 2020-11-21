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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs tedbiri uyarısı

, yeni hakkında uyarılarda bulundu. Saat 20.00'de herkesin evde olmasını isteyen Bakan Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs tedbiri uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın bu akşam saat 20.00'de başlayacağını hatırlatarak vatandaşları evde kalmaları için uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."

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