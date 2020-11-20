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Son dakika: 65 yaşın üstündeki vatandaşlara "adrese teslim" e-Devlet şifresi hizmeti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptığı açıklamada , "" hizmetinin pilot bölge olarak seçilen 'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için başladığını belirterek, "Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm 'de başvuruya açılacak” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: 65 yaşın üstündeki vatandaşlara adrese teslim e-Devlet şifresi hizmeti

Koç, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir dönem başladığını ifade ederek, artık 65 yaş üzeri vatandaşların, e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını kolayca yapabileceklerini ve şifrelerini evlerinden teslim alacaklarını söyledi.

Projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geliştirildiğini dile getiren Koç, " hizmeti, pilot bölge olarak seçilen 'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşların kullanımına sunuldu." diye konuştu.

Koç, daha önce e-Devlet şifresi almamış 65 yaş üzeri vatandaşların, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak, e-Devlet Kapısı şifresinin adreslerine teslim edilmesini talep edebileceklerini ve başvurularının durumlarını izleyebileceklerini kaydetti.

"Hizmet, pilot çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm 'de başvuruya açılacak." ifadesini kullanan Koç, şifre tesliminin, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra verileceğini sözlerine ekledi.

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