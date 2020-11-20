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Elazığ’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanıp gözaltı

Palu ilçesine bağlı Örencik köyü Kale mevkisinde, 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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Elazığ’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanıp gözaltı

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palu Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonunda kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyon ile S.A., Ş.H., B.Y. ve A.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

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