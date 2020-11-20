Elazığ’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanıp gözaltı

MALZEMELERE EL KONULDU

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyon ile kaçak kazı yapan S.A., Ş.H., B.Y. ve A.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

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