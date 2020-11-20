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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projesi ile ilgili, “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok” dedi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması “Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil”

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sonrası Kanal İstanbul projesine ilişkin soruya cevap verdi.

Kurum, Kanal İstanbul projesinden vazgeçilip vazgeçilmediği sorusu üzerine, "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Yapılması gereken planlama süreci, ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok" dedi.

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